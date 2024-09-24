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  • Инсайдер Зак Лоу о травме Митчелла Робинсона: «Крутой поворот в сезоне «Никс» еще до его начала»
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Инсайдер Зак Лоу о травме Митчелла Робинсона: «Крутой поворот в сезоне «Никс» еще до его начала»

Зак Лоу уверен, что потеря Митчелла Робинсона окажет огромное влияние на «Никс».

«Можно оглянуться назад на 6 месяцев и сказать, что переход Хартенштайна в другую команду, возможно, был самым значимым переходом в межсезонье.

Восток очень конкурентоспособный. «Орландо», «Кливленд» и «Индиана» дышат в затылок четверке лучших на Востоке. Еще рано говорить о посеве в плей-офф, но право на ошибку очень невелико. Я не уверен, что «Никс» удастся заполнить брешь, возникшую из-за травмы Митчелла Робинсона. Это крутой поворот в их сезоне еще до его начала», – сказал эксперт ESPN.

Робинсон перенес операцию на голеностопе в мае. Возвращение центрового «Никс» ожидается к декабрю-январю.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
травмы
logoНью-Йорк
logoНБА
logoАйзейя Хартенштайн
logoМитчелл Робинсон
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