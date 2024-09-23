Митчелл Робинсон в лучшем случае вернется в строй к декабрю этого года

Митчелл Робинсон не восстановился к новому сезону.

Центровой «Нью-Йорка » перенес операцию на голеностопе в мае. Робинсон отыграл 31 матч в прошлом сезоне, набирая 5,6 очка, 8,5 подбора и 1,1 блок-шота в среднем.

Возвращение центрового ожидается к декабрю-январю текущего сезона, но будет зависеть от процесса реабилитации.