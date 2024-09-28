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«Новый Орлеан» продлит контракт с Хосе Альварадо – 9 млн долларов за два года

«Пеликанс» продлят соглашение с Хосе Альварадо до 2027 года.

Клуб договорился с разыгрывающим защитником (26 лет, 183 см) о продлении контракта на два года и 9 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2026/27.

Альварадо не был выбран на драфте 2021 года. Контракт защитника был рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он получит 2 млн долларов.

В прошлом сезоне 26-летний разыгрывающий провел 58 матчей, набирая в среднем 7,2 очка, 2,3 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети X
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