«Новый Орлеан» продлит контракт с Хосе Альварадо – 9 млн долларов за два года
«Пеликанс» продлят соглашение с Хосе Альварадо до 2027 года.
Клуб договорился с разыгрывающим защитником (26 лет, 183 см) о продлении контракта на два года и 9 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2026/27.
Альварадо не был выбран на драфте 2021 года. Контракт защитника был рассчитан до конца сезона-2024/25, за который он получит 2 млн долларов.
В прошлом сезоне 26-летний разыгрывающий провел 58 матчей, набирая в среднем 7,2 очка, 2,3 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости