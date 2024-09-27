Зайон Уильямсон о поражении в полуфинале внутрисезонного турнира в прошлом году: «У меня нет оправданий»

Зион Уильямсон рассказал о поворотном моменте в карьере.

Форвард «Нового Орлеана» набрал 13 очков и 3 подбора в полуфинале внутрисезонного турнира НБА в прошлом году, пропустив «Лейкерс» в финал.

«Я смотрел на Леброна Джеймса на паркете, как он делал свое дело. Говорил себе, что хочу быть игроком элитного уровня, одним из великих. В том матче я ничего не показал. Понял это еще по ходу встречи. Сказал себе: «Ты ничего не показал. У тебя нет оправданий», – признался форвард.

В конце сезона Зайон Уильямсон получил травму в матче плей-ин против «Лейкерс » и не принял участия в плей-офф. «Новый Орлеан » всухую уступил «Оклахоме» в первом раунде.