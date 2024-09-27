Зайон Уильямсон о поражении в полуфинале внутрисезонного турнира в прошлом году: «У меня нет оправданий»
Зион Уильямсон рассказал о поворотном моменте в карьере.
Форвард «Нового Орлеана» набрал 13 очков и 3 подбора в полуфинале внутрисезонного турнира НБА в прошлом году, пропустив «Лейкерс» в финал.
«Я смотрел на Леброна Джеймса на паркете, как он делал свое дело. Говорил себе, что хочу быть игроком элитного уровня, одним из великих. В том матче я ничего не показал. Понял это еще по ходу встречи. Сказал себе: «Ты ничего не показал. У тебя нет оправданий», – признался форвард.
В конце сезона Зайон Уильямсон получил травму в матче плей-ин против «Лейкерс» и не принял участия в плей-офф. «Новый Орлеан» всухую уступил «Оклахоме» в первом раунде.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости