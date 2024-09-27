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Бывший игрок НБА Джоди Микс вошел в тренерский штаб «Пеликанс»

Джоди Микс начинает тренерскую карьеру.

Бывший игрок НБА вошел в тренерский штаб «Пеликанс» Уилли Грина в качестве ассистента. 

Микс выступал в лиге с 2010 по 2019 годы. Официально он завершил игровую карьеру в 2022 году. Всего на счету американца 539 матча в лиге со средними показателями 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,1 передачи за игру.

Известный в прошлом центровой Грег Монро будет заниматься развитием игроков в «Новом Орлеане».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoНовый Орлеан
Уилли Грин
logoНБА
logoДжоди Микс
logoГрег Монро
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