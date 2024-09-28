Джефф Пассан может заменить Эдриана Воджнаровски

Джефф Пассан является кандидатом на замену Эдриану Воджнаровски.

Известный американский бейсбольный обозреватель ESPN Джефф Пассан может сменить вид спорта и заменить Эдриана Воджнаровски в качестве ведущего инсайдера НБА на ESPN, сообщает The Athletic со ссылкой на шесть источников, осведомленных о ходе обсуждения.

Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике и стал генеральным менеджером университетской баскетбольной программы.

Ранее в качестве претендентов на его место называли Шэмса Чаранию, Криса Хэйнса и Джейка Фишера.