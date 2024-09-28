Джефф Пассан может заменить Эдриана Воджнаровски
Джефф Пассан является кандидатом на замену Эдриану Воджнаровски.
Известный американский бейсбольный обозреватель ESPN Джефф Пассан может сменить вид спорта и заменить Эдриана Воджнаровски в качестве ведущего инсайдера НБА на ESPN, сообщает The Athletic со ссылкой на шесть источников, осведомленных о ходе обсуждения.
Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике и стал генеральным менеджером университетской баскетбольной программы.
Ранее в качестве претендентов на его место называли Шэмса Чаранию, Криса Хэйнса и Джейка Фишера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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