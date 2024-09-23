Брайан Уиндхорст может получить более важную роль на ESPN после ухода Воджнаровски
Журналист Брайан Уиндхорст может получить более важную роль на ESPN.
Медиа-инсайдеры считают, что покинувший ESPN на прошлой неделе Эдриан Воджнаровски сдерживал Уиндхорста.
Теперь же Брайант готов подняться на новый уровень.
«Он преступно недооценен». Так нам сказал один из источников. По слухам, уход Воджнаровски может проложить путь к восхождению Уиндхорста. В некоторых кругах бытует мнение, что его сдерживало чрезмерное присутствие Воджа», – отмечается в материале Front Office Sports.
Инсайдер Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике и станет генменеджером университетской баскетбольной программы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Front Office Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости