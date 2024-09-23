Брайан Уиндхорст может получить более важную роль на ESPN после ухода Воджнаровски

Журналист Брайан Уиндхорст может получить более важную роль на ESPN.

Медиа-инсайдеры считают, что покинувший ESPN на прошлой неделе Эдриан Воджнаровски сдерживал Уиндхорста.

Теперь же Брайант готов подняться на новый уровень.

«Он преступно недооценен». Так нам сказал один из источников. По слухам, уход Воджнаровски может проложить путь к восхождению Уиндхорста. В некоторых кругах бытует мнение, что его сдерживало чрезмерное присутствие Воджа», – отмечается в материале Front Office Sports.

Инсайдер Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике и станет генменеджером университетской баскетбольной программы.