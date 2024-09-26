Эдриан Воджнаровски о смене карьеры: «Я только выиграл в этой сделке»

Эдриан Воджнаровски прокомментировал свое решение на пресс-конференции.

Знаменитый инсайдер ушел с ESPN и из спортивной журналистки, отказавшись от оставшихся по контракту трех лет с зарплатой около 7 миллионов долларов. Воджнаровский станет управлять баскетбольной программой университета Сент-Бонавентура.

«Для меня это не является уходом на пенсию. Я хорошо знаю, что такое соревноваться на высоком уровне, поэтому я здесь. Люди часто спрашивали меня, где я хочу встретить открытие тренировочных лагерей НБА . После нескольких месяцев обдумывания ответа на этот вопрос в этом году я решил, что хочу быть с «Боннис» в первый тренировочный день.

Руководство университета послало ясный сигнал о готовности всерьез соревноваться на баскетбольной площадке. Хорошо подумал о том, что получу, о возвращении в свой университет. Я только выиграл в этой сделке. Я победил.

Решение оказалось несложным. Давно был готов к переменам», – заключил бывший журналист.