Шэмс Чарания может быть более заинтересован в том, чтобы иметь преимущество перед ESPN, чем в присоединении к телеканалу
Шэмс Чарания является главным претендентом на место Эдриана Воджнаровски.
У инсайдера заканчивается его текущий контракт с The Athletic. По информации Front Office Sports, репортер зарабатывал около 3-4 миллионов долларов по контрактам с The Athletic, Stadium и Fanduel. ESPN может предложить ему более интересный контракт. Воджнаровски получал 7 миллионов по своему соглашению.
По информации издания, отношения между двумя инсайдерами были напряженными. Шэмс Чарания отказался перейти на ESPN из Yahoo! Sports вслед за своим учителем.
Если Воджнаровски будет консультировать канал по поводу своего преемника, это может вычеркнуть Чаранию из списка кандидатов.
По информации Hoops Wire, сам инсайдер может предпочесть иметь преимущество перед ESPN переходу на телеканал.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
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