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Сергей Фомин: «Россия является одним из мировых лидеров баскетбола 3х3»

Сергей Фомин объяснил, почему Россия – один из мировых лидеров баскетбола 3х3.

«Безусловно, Россия является одним из мировых лидеров. Во-первых, мы серебряные призеры Олимпийских игр. Во-вторых, до отстранения от международных соревнований наши девушки становились чемпионками мира и Европы, парни выигрывали бронзовые медали чемпионата мира — 2024, неоднократно побеждали в турнирах ФИБА 3х3 в категориях «Мастерс» и «челленджер».

Сегодня российский баскетбол 3х3 переживает небывалый взлет. У нас проводятся великолепно организованные чемпионат России и Кубок России среди мужчин и женщин, юниоров. В этом большая заслуга РФБ и Андрея Кириленко, который, не будем забывать, является председателем комиссии ФИБА по направлению 3х3.

Также мы проводим уже шестой сезон Единой континентальной лиги 3х3, где играют сильнейшие команды России и других стран. Кроме того, у нас проводятся сильные турниры в различных регионах. Сегодня календарь соревнований баскетбола 3х3 является уникальным. Мне кажется, такого больше нет нигде: ни по качеству проведения турниров, ни по количеству участвующих команд», – рассказал президент Единой континентальной лиги 3х3.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
Сергей Фомин
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