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Кубок Европы по баскетболу 3х3 в Вене стал рекордным по просмотрам

Кубок Европы по баскетболу 3х3 в Вене установил несколько рекордов

Проходивший в австрийской столице с 22 по 25 августа турнир установил новые стандарты цифрового взаимодействия и просмотров.

В каналах ФИБА ​​3x3 в социальных сетях зафиксировано более 30 миллионов просмотров, цифровое взаимодействие превысило отметку 1,1 миллиона. Кроме того, видеоролики Кубка Европы 3x3 2024 собрали 524 000 просмотров на YouTube, что на 189% больше, чем в 2023 году, и на 102% больше, чем в 2022 году. Онлайн-популярность турнира также привела к увеличению числа новых подписчиков, с ростом на 198% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Общее количество просмотров в ходе соревнования составило более 23,5 млн.

Географический охват Кубка Европы оказался столь же впечатляющим. В то время как Сербия сохранила первое место как страна с наибольшим количеством зрителей, Германия, США, Австрия и Великобритания добились значительных успехов, впервые войдя в Топ-10 по численности зрителей.

«Мы рады видеть продолжающийся глобальный рост и популярность баскетбола 3x3. Рекордное цифровое взаимодействие и количество зрителей Кубка Европы 2024 года усиливают постоянно растущую привлекательность нашего вида спорта и нашу страстную международную фан-базу. Этот успех является свидетельством невероятных выступлений наших игроков на площадке, наших фантастических организаторов, Вены, и наших преданных спонсоров», – отметил управляющий директор ФИБА ​​3x3 Алекс Санчес.

«По мере развития Кубка Европы ​​3x3 становится ясно, что цифровое присутствие этого вида спорта будет играть решающую роль в его глобальном расширении», – отмечается в сообщении на официальном сайте ФИБА.

10-й розыгрыш Кубка Европы ФИБА ​​3x3 пройдет в Копенгагене, Дания, в сентябре 2025 года на Ратушной площади.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FIBA
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Баскетбол 3х3
Кубок Европы по баскетболу 3х3
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