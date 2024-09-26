MILL TEAM представила новый сезон проекта Баскетбольная Лига Бикини

Youtube-канал MILL TEAM показывает 2-й сезон Баскетбольной Лиги Бикини.

Проект выпустил пресс-релиз вместе с 4-м выпуском шоу.

«Баскетбольная Лига Бикини – это уникальный спортивный проект, в котором баскетболистки, блогеры и модели соревнуются в формате три на три в одно кольцо, играя в купальниках. Этот проект привлекает внимание зрителей сочетанием спорта и развлечения, а также яркими выступлениями участниц, – говорится в пресс-релизе. – Пилотный сезон Лиги был отснят в 2022 году, и в нем приняли участие всего 16 девушек. Однако успех пилота послужил отличной основой для старта первого полноценного сезона, который начался в июле 2023 года. Генеральным партнером проекта стала букмекерская компания PARI.

В первом сезоне за кубок и денежный приз – 100 тысяч рублей, соревновались уже 32 участницы. Сезон состоит из семи выпусков, которые уже доступны на YouTube-канале MILL TEAM. Каждый выпуск вызывает огромный интерес у зрителей, собирая значительные просмотры и взаимодействия в соцсетях.

Важно отметить, что публикации Лиги Бикини в социальных сетях привлекают миллионные просмотры и десятки тысяч лайков. Особенной неожиданностью стало то, что проект приобрел широкую популярность в китайском TikTok, где видео с матчами Лиги набирают десятки миллионов просмотров.

Баскетбольная Лига Бикини – это не только спорт, но и шоу, которое покоряет сердца зрителей по всему миру!».