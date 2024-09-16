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  • Андрей Кириленко считает сборную России по игре 3х3 более сильной, чем национальная команда по классическому баскетболу
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Андрей Кириленко считает сборную России по игре 3х3 более сильной, чем национальная команда по классическому баскетболу

Андрей Кириленко рассказал о баскетболе 3х3 в России.

Кириленко ответил на вопрос о том, является ли российская сборная 3х3 более сильной, чем национальная команда по классическому баскетболу.

«На мой взгляд, конечно, да. Но мы говорим про весь баскетбол на уровне сборных в сослагательном наклонении. Без международных турниров напрямую сравнивать уровень национальных команд сложно.До Олимпиады в Париже мы были второй сильнейшей сборной в мире и в женском, и в мужском баскетболе 3х3. За последнее время у нас появился полноценный национальный чемпионат, причем очень высокого уровня, что мне очень нравится. Я смотрел тот баскетбол, который демонстрировали сборные на парижской Олимпиаде, смотрел игры чемпионата России, и 5-6 команд-лидеров нашего чемпионата даже своими клубными коллективами не потерялись бы среди олимпийских сборных.Баскетбол 3х3 отличается от классического тем, что элемент неожиданности, непредсказуемости здесь намного выше. Игра очень сильно зависит от динамики, от физических кондиций ребят. Даже техника и навыки порой уходят на второй план, а главную роль играют выносливость и возможность постоянно действовать в режиме максимальной агрессии», – рассказал бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RR «Люкс. Личности. Бизнес»
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Баскетбол 3х3
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