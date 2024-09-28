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Чемпионат Франции. «Ле-Ман» – «Сен-Кантен», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Ле-Ман» примет «Сен-Кантен», «Нантер» сыграет с «Ле-Портелем», «Элан Шалон» – с «Парижем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Бурк – 1-0, Виллербан – 1-0, Нанси – 1-0, Гравлин-Дюнкерк – 1-0, Лимож – 1-0, Страсбур – 1-0, Сен-Кантен – 1-0, Шоле – 1-0, Дижон – 0-0, Роанн – 0-0, Блуа – 0-0, Монако – 0-1, Нантер – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Париж – 0-1, Стад Рошеле – 0-2, Ле-Ман – 0-1, Ле-Портель – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЛе-Ман
logoчемпионат Франции
logoЭлан Шалон
logoНантер
logoПариж
logoЛе-Портель
logoСен-Кантен
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