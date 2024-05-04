Чемпионат Франции. «Париж» – «Роанн», «Бурк» встретится с «Нанси» и другие матчи

Теги результаты Нанси Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Роанн Нантер Париж Бурк Блуа Сен-Кантен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Париж» примет «Роанн», «Бурк» дома встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Париж – Роанн
Дата проведения
4 мая, 17.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
Онлайн матча

Бурк – Нанси
Дата проведения
4 мая, 19.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Страсбур – Блуа
Дата проведения
4 мая, 19.30, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Нантер – Дижон
Дата проведения
4 мая, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Метрополитан
Дата проведения
4 мая, 19.30, «Stades de Flandres»
Онлайн матча

Элан Шалон – Сен-Кантен
Дата проведения
4 мая, 21.00, «Le Colisée»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 28-4, Париж – 25-7, Виллербан – 23-9, Бурк – 23-9, Нантер – 19-13, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-16, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-17, Шоле – 15-17, Нанси – 15-17, Ле-Ман – 14-17, Дижон – 14-18, Элан Шалон – 12-20, Гравлин-Дюнкерк – 11-21, Блуа – 11-21, Роанн – 10-22, Метрополитан – 4-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий