Чемпионат Франции. «Париж» – «Роанн», «Бурк» встретится с «Нанси» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.
«Париж» примет «Роанн», «Бурк» дома встретится с «Нанси».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 мая, 17.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Stades de Flandres»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.00, «Le Colisée»
Положение команд: Монако – 28-4, Париж – 25-7, Виллербан – 23-9, Бурк – 23-9, Нантер – 19-13, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-16, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-17, Шоле – 15-17, Нанси – 15-17, Ле-Ман – 14-17, Дижон – 14-18, Элан Шалон – 12-20, Гравлин-Дюнкерк – 11-21, Блуа – 11-21, Роанн – 10-22, Метрополитан – 4-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.