Чемпионат Франции. «Париж» – «Роанн», «Бурк» встретится с «Нанси» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

« » примет «Роанн», «Бурк» дома встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Париж – Роанн Дата проведения 4 мая, 17.00, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle» Онлайн матча

Нантер – Дижон Дата проведения 4 мая, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 28-4, Париж – 25-7, Виллербан – 23-9, – 23-9, – 19-13, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-16, Лимож – 16-16, – 15-17, Шоле – 15-17, Нанси – 15-17, Ле-Ман – 14-17, – 14-18, Элан Шалон – 12-20, Гравлин-Дюнкерк – 11-21, Блуа – 11-21, Роанн – 10-22, Метрополитан – 4-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.