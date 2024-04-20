Чемпионат Франции. «Ле-Ман» – «Метрополитан», «Лимож» встретится с «Нанси» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

« » примет «Метрополитан», « » дома встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Блуа Дата проведения 20 апреля, 17.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Лимож – Нанси Дата проведения 20 апреля, 19.30, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-5, – 21-7, Виллербан – 21-8, Бурк – 20-8, – 18-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-14, Страсбур – 15-14, Сен-Кантен – 14-15, Нанси – 14-15, Лимож – 14-16, Ле-Ман – 12-17, – 12-17, Элан Шалон – 12-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-19, Роанн – 10-20, Блуа – 8-21, Метрополитан – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.