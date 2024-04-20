Чемпионат Франции. «Ле-Ман» – «Метрополитан», «Лимож» встретится с «Нанси» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Нанси чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Шоле Роанн Лимож Нантер Блуа Сен-Кантен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Ле-Ман» примет «Метрополитан», «Лимож» дома встретится с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Блуа
Дата проведения
20 апреля, 17.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Элан Шалон – Нантер
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Ле-Ман – Метрополитан
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «Antarès»
Онлайн матча

Лимож – Нанси
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Роанн
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «Stades de Flandres»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Дижон
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-5, Париж – 21-7, Виллербан – 21-8, Бурк – 20-8, Нантер – 18-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-14, Страсбур – 15-14, Сен-Кантен – 14-15, Нанси – 14-15, Лимож – 14-16, Ле-Ман – 12-17, Дижон – 12-17, Элан Шалон – 12-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-19, Роанн – 10-20, Блуа – 8-21, Метрополитан – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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