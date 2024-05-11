Чемпионат Франции. «Блуа» – «Монако», «Роанн» встретится с «Виллербаном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут девять матчей.

«Блуа» примет « », «Роанн» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Монако Дата проведения 11 мая, 20.15, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Метрополитан – Нантер Дата проведения 11 мая, 20.15, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Нанси – Гравлин-Дюнкерк Дата проведения 11 мая, 20.15, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Лимож – Бурк Дата проведения 11 мая, 20.15, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 28-5, – 26-7, – 24-9, Виллербан – 24-9, – 19-14, Ле-Портель – 17-16, Лимож – 16-17, Сен-Кантен – 16-17, Шоле – 16-17, Страсбур – 15-18, Нанси – 15-18, Дижон – 15-18, Ле-Ман – 15-18, Элан Шалон – 14-19, Гравлин-Дюнкерк – 12-21, Блуа – 11-22, Роанн – 10-23, Метрополитан – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.