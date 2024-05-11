Чемпионат Франции. «Блуа» – «Монако», «Роанн» встретится с «Виллербаном» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут девять матчей.

«Блуа» примет «Монако», «Роанн» встретится с «Виллербаном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Элан Шалон
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Блуа – Монако
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Метрополитан – Нантер
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Ле-Портель – Париж
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Дижон – Ле-Ман
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Нанси – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Роанн – АСВЕЛ Виллербан
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Страсбур
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Лимож – Бурк
Дата проведения
11 мая, 20.15, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 28-5, Париж – 26-7, Бурк – 24-9, Виллербан – 24-9, Нантер – 19-14, Ле-Портель – 17-16, Лимож – 16-17, Сен-Кантен – 16-17, Шоле – 16-17, Страсбур – 15-18, Нанси – 15-18, Дижон – 15-18, Ле-Ман – 15-18,  Элан Шалон – 14-19, Гравлин-Дюнкерк – 12-21, Блуа – 11-22, Роанн – 10-23, Метрополитан – 4-29.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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