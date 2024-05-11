Чемпионат Франции. «Блуа» – «Монако», «Роанн» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут девять матчей.
«Блуа» примет «Монако», «Роанн» встретится с «Виллербаном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Halle André-Vacheresse»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Palais des Sports Pierre-Rate»
- Дата проведения
- 11 мая, 20.15, «Palais des sports de Beaublanc»
Положение команд: Монако – 28-5, Париж – 26-7, Бурк – 24-9, Виллербан – 24-9, Нантер – 19-14, Ле-Портель – 17-16, Лимож – 16-17, Сен-Кантен – 16-17, Шоле – 16-17, Страсбур – 15-18, Нанси – 15-18, Дижон – 15-18, Ле-Ман – 15-18, Элан Шалон – 14-19, Гравлин-Дюнкерк – 12-21, Блуа – 11-22, Роанн – 10-23, Метрополитан – 4-29.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.