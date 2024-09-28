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Сергей Козин о матче с «Автодором»: «Ожидаем совсем другую команду по сравнению с предсезонкой»

Сергей Козин оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Автодором».

«С «Автодором» мы сыграли один матч в рамках предсезонной подготовки на турнире имени Приматова в Самаре, но на тот момент в составе у соперника не было практически никого из иностранных игроков. Сейчас, насколько мне известно, два легионера восстановились после травмы, еще один новичок недавно приехал.

Поэтому мы ожидаем совсем другую команду, будем анализировать их встречу с «Зенитом» – она станет более показательной. И конечно, настраиваемся только на победу!» – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoАвтодор
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
Сергей Козин
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