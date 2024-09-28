Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» примет «Автодор»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
«Пари Нижний Новгород» на домашней арене сыграет с саратовским «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Локомотив-Кубань – 2-0, Пари Нижний Новгород – 2-0, ЦСКА – 2-0, Зенит – 2-0, УНИКС – 1-1, Автодор – 1-1, Уралмаш – 1-1, Енисей – 1-1, МБА-МАИ – 0-2, Парма – 0-2, Самара – 0-2, Астана – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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