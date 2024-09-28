Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» примет «Автодор»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Пари Нижний Новгород» на домашней арене сыграет с саратовским «Автодором ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 2-0, Пари Нижний Новгород – 2-0, ЦСКА – 2-0, Зенит – 2-0, УНИКС – 1-1, Автодор – 1-1, Уралмаш – 1-1, Енисей – 1-1, МБА-МАИ – 0-2, Парма – 0-2, Самара – 0-2, Астана – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.