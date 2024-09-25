Сергей Козин о разгроме «Пармы»: «Помогло то, что проиграли предыдущий матч с этим соперником»

Сергей Козин прокомментировал разгромную победу над «Пармой» – 83:51.

«Все ребята молодцы! Мы неплохо настроились на этот матч и, я считаю, отчасти нам помогло то, что проиграли предыдущий матч с этим соперником. Мы знали их сильные стороны, на что обратить внимание, сделали выводы и у нас получилось добиться этой победы.

Максимально положительные эмоции, очень приятно играть у себя дома, в Нижнем Новгороде. Болельщики сегодня отлично поддерживали команду, вели ее вперед – результат на табло!» – сказал главный тренер «Пари НН».