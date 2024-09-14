Джулиус Рэндл начнет сезон без продления контракта

«Никс» не намерены продлевать контракт с Джулиусом Рэндлом.

Об этом сообщает инсайдер Ян Бегли.

«В июле мы отмечали, что продление контракта не является приоритетом ни для Рэндла, ни для «Никс». Это остается в силе и сегодня, менее чем через три недели до начала тренировочного лагеря. Что касается продления, я не уверен, что что-то изменится до старта сезона. Так что, похоже, обе стороны готовы начать сезон без продления», – пишет Бегли.

Контракт Рэндла рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией игрока на сезон-2025/26.