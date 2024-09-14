  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Джулиус Рэндл начнет сезон без продления контракта

«Никс» не намерены продлевать контракт с Джулиусом Рэндлом.

Об этом сообщает инсайдер Ян Бегли.

«В июле мы отмечали, что продление контракта не является приоритетом ни для Рэндла, ни для «Никс». Это остается в силе и сегодня, менее чем через три недели до начала тренировочного лагеря. Что касается продления, я не уверен, что что-то изменится до старта сезона. Так что, похоже, обе стороны готовы начать сезон без продления», – пишет Бегли.

Контракт Рэндла рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией игрока на сезон-2025/26.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SNY
возможные переходы
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжулиус Рэндл
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Патрик Беверли: «Хотел бы увидеть Джулиуса Рэндла в составе «Сакраменто»
512 сентября, 16:25
Джулиус Рэндл пошутил по поводу отсутствия своих маек в магазине «Никс»
17 сентября, 18:07Фото
Андре Миллер: «Если Джейлен Брансон повторит то, что делал в плей-офф, я назову его мегазвездой»
16 сентября, 14:53
Брайан Уиндхорст: «Джулиуса Рэндла очень легко обменять благодаря его зарплате»
62 сентября, 08:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джини Басс: «Леброн Джеймс – не только мировой бренд, но и наш лидер»
3 минуты назад
Антониус Кливленд попаданием из-за дуги под сирену принес «Локо» победу над «Бешикташем»
30 минут назадВидео
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги победила «Тасманию», «Петру Атлетику» уступил «Аль-Рияди»
44 минуты назад
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и УНИКС сыграют в финале, «Црвена Звезда» и «Зенит» сражаются за 3-е место
3сегодня, 13:10Live
«Виртус» потратит около 18 миллионов евро на контракты игроков в сезоне-24/25
сегодня, 12:31
Стефон Марбери о Крисе Поле: «Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Постоянно находит карьерные возможности»
1сегодня, 11:46
Дуайт Ховард: «Бывший агент украл у меня 7 миллионов долларов. Это помешало плану по приобретению «Атланты Дрим»
9сегодня, 11:02
Айзейя Томас хочет провести еще 2-3 сезона в НБА
4сегодня, 10:41
Сергей Карасев избежал серьезного повреждения
сегодня, 10:06
Леброн Джеймс предпочитает вариант с прощальным туром объявлению о завершении карьеры в межсезонье
14сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Всеволод Ищенко: «Проигрывали 16 очков, но собрались в защите, стали больше помогать друг другу»
сегодня, 13:33
Андрей Ведищев: «Работа тренера – это адская история»
сегодня, 13:28
Эрл Уотсон вошел в тренерский штаб команды NCAA Сан-Диего
сегодня, 12:12
Димитрис Итудис о возвращении российских клубов в еврокубки в течение пяти лет: «Надеюсь, что это случится гораздо раньше»
1сегодня, 11:54
Демар Дерозан о «Сперс»: «Трудно описать словами. Они обращались со мной, как с Тимом Данканом»
1сегодня, 11:34
Сергей Кущенко: «Ведищев сейчас хэдлайнер всех наших новостей. Очень хочу посмотреть на его команду в сезоне»
сегодня, 11:25
«Лас-Вегас» выложил пост с отсылкой к Бэму Адебайо после рекорда Эйжи Уилсон по очкам в женской НБА
сегодня, 11:15
Карлик Джонс о переходе в «Партизан»: «У меня большие ожидания от этой команды»
1сегодня, 10:32
Андрей Лопатин: «Сложности возникают всегда, но они только мотивируют еще больше работать»
сегодня, 10:16
Филип Петрушев в ближайшее время не перейдет в «Црвену Звезду»
сегодня, 10:12