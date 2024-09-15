«Рождена, чтобы отдавать передачи». Крис Пол поздравил Кейтлин Кларк с рекордом женской НБА
Кейтлин Кларк стала рекордсменом женской НБА по передачам за сезон (321).
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол поздравил баскетболистку с этим достижением.
«Передачи – это наша работа. Поздравляю Кейтлин Кларк с новым рекордом женской НБА за сезон.
Рождена, чтобы отдавать передачи», – написал Пол в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Криса Пола
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