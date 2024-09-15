«Рождена, чтобы отдавать передачи». Крис Пол поздравил Кейтлин Кларк с рекордом женской НБА

Кейтлин Кларк стала рекордсменом женской НБА по передачам за сезон (321).

Разыгрывающий «Сан-Антонио » Крис Пол поздравил баскетболистку с этим достижением.

«Передачи – это наша работа. Поздравляю Кейтлин Кларк с новым рекордом женской НБА за сезон.

Рождена, чтобы отдавать передачи», – написал Пол в соцсетях.