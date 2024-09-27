Бен Симмонс получил официальное разрешение врачей на работу в тренировочном лагере

Бен Симмонс полностью здоров.

Защитник «Нетс» получил официальное разрешение врачей на работу в тренировочном лагере без ограничений.

Симмонс вступает в последний год действующего контракта с «Нетс» и должен заработать 40,3 миллиона долларов в предстоящем сезоне.

28-летний игрок из-за проблем со спиной и последовавшей операцией принял участие всего в 15 матчах в прошлом сезоне и в среднем набирал 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи за игру.