Аарон Гордон сменил номер с 50-го на 32-й в честь погибшего брата

Теги Денвер Филадельфия НБА Единая лига ВТБ Дрю Гордон Аарон Гордон Баскетбол

Аарон Гордон будет выступать в сезоне-2024/25 под 32-м номером.

Форвард Денвера сменил номер с 50-го в честь погибшего в мае в автокатастрофе брата Дрю Гордона.

В сезоне-14/15 Гордон провел 9 матчей за «Филадельфию».

В Единой лиге ВТБ в разные годы Дрю выступал за «Зенит», «Зелена-Гуру», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Бигмен признавался MVP месяца и дважды приглашался на Матч всех звезд.

Баскетболист также играл в G-лиге, Сербии, Италии, Турции, Франции, Литве, Польше и Украине.

Дрю Гордон выступал под 32-м номером.

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6 комментариев
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Если честно,аж слезы текут от новости, поскольку в Питере его игру целый год смотрел,и всегда смотрел на них вдвоем на фото и думал что они не особо похожи
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Светлая память , Гордон очень импонирует , в защите очень прибавил последние годы
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У Портера, Гордона, Йокича в один год с братьями беда одна хуже другой.
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Ответ Т Le
У Портера, Гордона, Йокича в один год с братьями беда одна хуже другой.
А, что у Йокича?
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Ответ Король Лев
А, что у Йокича?
Судить будут Страхинью. За мордобой на трибуне
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Ответ Король Лев
А, что у Йокича?
Избил болельщика на матче, суд будет.
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