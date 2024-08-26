Аарон Гордон сменил номер с 50-го на 32-й в честь погибшего брата

Аарон Гордон будет выступать в сезоне-2024/25 под 32-м номером.

Форвард Денвера сменил номер с 50-го в честь погибшего в мае в автокатастрофе брата .

В сезоне-14/15 Гордон провел 9 матчей за «Филадельфию».

В Единой лиге ВТБ в разные годы Дрю выступал за «Зенит», «Зелена-Гуру», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Бигмен признавался MVP месяца и дважды приглашался на Матч всех звезд.

Баскетболист также играл в G-лиге, Сербии, Италии, Турции, Франции, Литве, Польше и Украине.

Дрю Гордон выступал под 32-м номером.