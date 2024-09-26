Единая лига ВТБ. УНИКС встретится с «Самарой», МБА-МАИ сыграет с «Енисеем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

УНИКС сыграет с «Самарой», МБА-МАИ примет «Енисей». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 2-0, Пари Нижний Новгород – 2-0, ЦСКА – 2-0, Зенит – 2-0, Автодор – 1-1, Уралмаш – 1-1, Самара – 0-1, УНИКС – 0-1, Енисей – 0-1, МБА-МАИ – 0-1, Парма – 0-2, Астана – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.