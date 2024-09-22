Владислав Емченко: «Рад, что получилось совместить уверенную победу и день рождения Андрея Владимировича»

Владислав Емченко высказался о победе «Локо» в день рождения Андрея Ведищева.

«Конечно же, рад, что победили в первой домашней игре нового сезона при наших любимых болельщиках, еще и в день рождения главного тренера и президента нашего клуба Андрея Ведищева.

Как нахожу нашу форму на данном этапе? Это только начало сезона, игроки еще притираются друг к другу. Всегда есть над чем работать, и у нас в этой игре тоже были какие‑то определенные ошибки, какие‑то недочеты, которые мы в будущем исправим и будем играть еще результативнее. Так что тут еще судить рановато.

В день рождения Ведищева, наверное, было особенно важно одержать убедительную победу?

Конечно же, хотелось порадовать, сделать подарок. Но мы на этом акцент не делали. Если бы даже у него сегодня не было дня рождения, мы бы выходили с таким же боевым командным духом. Но я рад, что у нас получилось совместить уверенную победу и день рождения Андрея Владимировича, сделать ему подарок», — сказал защитник «Локомотива-Кубань».

«Локомотив» в воскресенье на своей площадке обыграл «Енисей» (88:65) в стартовом матче сезона Лиги ВТБ. В этот день главному тренеру и президенту клуба Андрею Ведищеву исполнился 51 год.