Макар Коновалов после поражения от «Енисея»: «Выглядели просто ужасно»

Макар Коновалов назвал причины поражения МБА-МАИ от «Енисея» – 58:72.

«Тяжелая игра. Выглядели просто ужасно, не хватило стойкости в борьбе, отдать 21 подбор на своем щите… С такими цифрами выиграть невозможно. Плюс, атаковали с очень низким процентом. Остается только работать дальше.

Как ни обидно это признавать, но сегодня казалось, что «Енисей » просто больше хочет победить. Допускать подобное мы не имеем права. У нас есть игроки с огромным опытом, и все остальные должны тянуться за ними и прибавлять», – сказал разыгрывающий МБА-МАИ .