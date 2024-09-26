Макар Коновалов после поражения от «Енисея»: «Выглядели просто ужасно»
Макар Коновалов назвал причины поражения МБА-МАИ от «Енисея» – 58:72.
«Тяжелая игра. Выглядели просто ужасно, не хватило стойкости в борьбе, отдать 21 подбор на своем щите… С такими цифрами выиграть невозможно. Плюс, атаковали с очень низким процентом. Остается только работать дальше.
Как ни обидно это признавать, но сегодня казалось, что «Енисей» просто больше хочет победить. Допускать подобное мы не имеем права. У нас есть игроки с огромным опытом, и все остальные должны тянуться за ними и прибавлять», – сказал разыгрывающий МБА-МАИ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
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