Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла был самым счастливым человеком на свете, когда я не стал MVP финала и пропустил два матча на Олимпиаде»

Джейсон Тейтум рассматривает небольшое игровое время на Олимпиаде как мотивацию.

«Мотивация. Думаю, можно так сказать, если упростить. Это было тяжело. Я много разговаривал с Джо Маззуллой . Джо, наверное, был самым счастливым человеком на свете, когда я не стал MVP финала и пропустил два матча на Олимпиаде. Это было странно.

Нужна ли мне дополнительная мотивация перед новым сезоном? Нет. У меня никогда прежде не было такого опыта. Но я верю, что все происходит не случайно. Это был хороший опыт», – сказал форвард «Бостона ».