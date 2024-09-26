Оскар Робертсон: «Никола Йокич выставил сборную США дураками»
Оскар Робертсон заявил, что Йокич выставил американцев дураками в 1/2 финала ОИ.
«Больше всего меня беспокоит, как Никола Йокич может просто подойти к тебе и так легко тебя обойти? Они не работали ногами в защите.
Йокич выставил сборную США дураками. И все потому, что игрок, опекавший Йокича, не прорывался, чтобы добраться до него. Я бы ни за что не стал переключаться на Йокича при заслоне. Зачем мне идти в краску, чтобы защищаться против парня ростом 220 сантиметров? А США продолжали это делать, а Йокич продолжал набирать очки. Что в это время делал тренер Стив Керр?
Он не может сказать, что хотел, чтобы Стеф Карри переключался на Йокича в краске. Хотя Карри все равно не стал бы переключаться, так что это не имеет особого значения», – посмеялся легендарный защитник.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт nikolaesthetic в соцсети X
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