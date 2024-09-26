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Деандре Джордан: «Если бы Блэйк Гриффин сейчас был на пике, он бы зарабатывал 500 млн долларов»

Джордан считает, что игра Блэйка Гриффина идеально подошла бы сегодняшней НБА.

«Блэйк — один из самых талантливых игроков. Он не получает того признания, которого заслуживает. 

То, как он адаптировал свою игру в течение карьеры – это просто потрясающе. Когда он только пришел, он был ярким данкером, но когда травмы начали сказываться на нем, он сказал: «Знаете что, я все еще могу забить сверху через вас, но я буду работать над средним броском, над трехочковым, над владением мячом, чтобы стать доминирующим разыгрывающим форвардом.

Если бы Блэйк сейчас был на пике, он бы зарабатывал 500 миллионов долларов. Если бы Блэйк хотел играть, он все еще мог бы играть. И я никогда не видел такого жесткого трудоголика», – сказал центровой «Денвера» Деандре Джордан в подкасте Пола Джорджа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Podcast P with Paul George в соцсети X
logoДенвер
logoНБА
logoДеандре Джордан
logoБлэйк Гриффин
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