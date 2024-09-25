Евгений Минченко: «Сейчас НБА не смотрю, это больше про шоу. Смотреть, как они сверху забивают?»
«НБА или Евролига? Сейчас – Евролига. Бывает, с нашим графиком не всегда получается смотреть. Но НБА раньше я смотрел, еще когда в Самаре играл. Утром просыпаешься и смотришь 10-минутные хайлайты матчей. Было прикольно, Евролигу даже не смотрел тогда. Однако потом я поиграл в европейском турнире – Кубке ФИБА. Было интересно поиграть с командами из других стран: Италии, Испании. Вроде бы баскетбол один и тот же, но где-то больше защищаются, где-то, наоборот, много атакуют. И после того момента я действительно стал больше смотреть Евролигу по возможности.
Сейчас НБА не смотрю, это больше про шоу, и такое невозможно на наш европейский баскетбол как-то перенести. Даже Лука Дончич рассказывал, почему ему легче набирать очки в НБА, чем в Европе. Потому что первого игрока обыгрываешь, и все, там нет подстраховки. У нас одна подстраховка, потом вторая, все двигаются. Того, что мы нарабатываем месяцами и годами на тренировках, в НБА нет. Ну и смысл тогда это смотреть, когда ты не можешь это перенести на себя? Как они сверху забивают? Ну это уже нужно в тренажерку идти, качать ноги», – сказал центровой МБА-МАИ.
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