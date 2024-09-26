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Президент МБА-МАИ Татьяна Кочарян: «Хотим уверенно зайти в шестерку»

Президент МБА-МАИ рассказала, какие задачи ставятся перед командой в этом сезоне.

«Наша основная задача – рост наших игроков, личностный и профессиональный. Если будут расти они – будет расти и команда, будут выше результаты. От того костяка, что был в прошлом году и который удалось сохранить, хотелось бы чуть больше стабильности, потому что в том сезоне мы будто катались на американских горках. Не могли порой найти себя, свою игру. Сейчас хочется стабильности. Не опускаться ниже какого-то уровня. И, конечно же, хотим в плей-офф, уверенно зайти в шестерку.

Хочу обратиться к нашим болельщикам и поблагодарить за то, что вы у нас есть. Мы вас очень ценим и дорожим вами. Мы всегда говорим, что семья МБА — это не только команда и менеджмент, но и болельщики. Мы всегда рады видеть вас на трибунах. Конечно, ребятам и девчонкам намного приятнее играть, когда их поддерживают. Хочется играть при полных трибунах. Ждем вас! Всегда рады», – сказала Татьяна Кочарян.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница МБА-МАИ
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