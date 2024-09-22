Чосич, Йокич, Кукоч, Петрович и Джорджевич – в лучшей европейской пятерке по мнению Владе Диваца

Владе Дивац составил историческую сборную лучших игроков Европы.

«Начну с конца, с центрового. Это будет Крешо Чосич, Никола Йокич в качестве тяжелого форварда, Тони Кукоч на тройке, Дражен Петрович – атакующий защитник, Саша Джорджевич разыгрывающим.

Это было тяжело. Назвал пятерых, но в уме еще столько фантастических игроков. Легко могу собрать три команды, но давайте остановимся на этой.

Кроме Арвидаса Сабониса, не вижу, кто еще не из Югославии мог бы попасть в подобную сборную», – заключил Дивац .