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Патрик Беверли: «Кентавиус Колдуэлл-Поуп – это инструкция по баскетболу для молодежи «Орландо»

Патрик Беверли высоко оценивает полезность Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

«Он делает команду более крепкой и устойчивой. Есть два компонента этого процесса. Ментальный и физический. Он дает и то и другое.

С точки зрения баскетбола, он может набирать очки, не требуя большого количества касаний и времени с мячом. Его можно оставить в углу, и он пройдет к кольцу в нужный момент. Отлично бросает с получения. Он может дать 15-20 очков в любом матче. Ничего удивительного в том, что он так успешен.

Для молодых игроков «Орландо» он будет инструкцией по игре в баскетбол, тому, как добиваться лучшего результата исходя из своих возможностей. Он видел, как это делают Леброн и Йокич», – заключил Беверли.

Двукратный чемпион НБА защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп перешел в «Мэджик» в это межсезонье.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
logoЛеброн Джеймс
logoОрландо
logoНБА
logoПатрик Беверли
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoНикола Йокич
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