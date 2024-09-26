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Джейсон Тейтум: «Однажды стану MVP финальной серии»

Джейсон Тейтум уверен, что однажды получит награду MVP финальной серии.

«Думаю, что мое время еще не пришло. Я не единственная суперзвезда, которая не выиграла титул MVP финала. У Стефена Карри четыре перстня и только одна награда MVP финала. Айзейя Томас получал ее не каждый раз. Лэрри Берд тоже выигрывал титул MVP финала не каждый раз, когда выигрывал чемпионат.

Самое главное, что мы победили. Я знаю, что сыграл огромную роль в нашей победе в чемпионате, и я знаю, что Браун старался изо всех сил. Нам нужен был Кристапс Порзингис в первом матче. Нам нужны были все. Дрю Холидэй, Деррик Уайт.

Я знаю, что однажды стану MVP финала, а это значит, что выиграю еще один чемпионат», – сказал форвард «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoЛэрри Берд
logoБостон
logoАйзейя Томас
logoНБА
logoСтефен Карри
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
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