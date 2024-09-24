Джейсон Тейтум: «Вы еще не видели лучшую версию Джейсона Татума»
Джейсон Тейтум заявил, что еще не достиг своего пика.
«В 26 лет, несмотря на все мои достижения, я всегда чувствую, что могу стать еще лучше. Вы еще не видели лучшую версию Джейсона Татума. Мне всего 26, я должен становиться лучше», – заявил форвард «Бостона» во время медиадня.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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