Джейсон Тейтум: «Вы еще не видели лучшую версию Джейсона Татума»

Джейсон Тейтум заявил, что еще не достиг своего пика.

«В 26 лет, несмотря на все мои достижения, я всегда чувствую, что могу стать еще лучше. Вы еще не видели лучшую версию Джейсона Татума. Мне всего 26, я должен становиться лучше», – заявил форвард «Бостона » во время медиадня.