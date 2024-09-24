Джейсон Тейтум в межсезонье пытался решить проблему с техникой броска в прыжке
Как рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн, форвард «Бостона» летом пытался исправить технику броска в прыжке, которая нарушилась в прошлом сезоне.
Когда Эл Хорфорд вернулся в тренировочный центр 1 сентября, он обнаружил там Тейтума. «Я зашел в 8 или 8:15 утра, а Джей Ти уже закончил. Это значит, что он должен был приехать в 6 утра», – рассказал центровой «Селтикс».
Тейтум признался, что ранние тренировки позволяли ему забирать сына Дьюса из школы.
«Но Тейтум был в зале в 6 утра не просто так. Он занимался по два раза в день со своим давним персональным тренером Дрю Хэнленом и физиотерапевтом Ником Сэнгом, чтобы решить проблему с техникой броска в прыжке, которая возникла в начале прошлого сезона и снова дала о себе знать во время плей-офф и Олимпиады», – пишет Шелберн.
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