Легендарный комментатор «Финикса» Эл Маккой ушел из жизни в 91 год

Эл Маккой умер в 91 год.

Член Круга почета «Финикса », обладатель награды Curt Gowdy Media Award от Зала славы баскетбола имени Нейсмита проработал в качестве комментатора «Санз» более 50 лет, с 1972 года до плей-офф-2023. Маккой установил рекорд длительности карьеры клубного комментатора в истории НБА.

«Он был биением сердца нашей организации, бесценным другом, учителем и легендой, чей голос оживил многочисленные незабываемые моменты для поколений болельщиков «Санз», – написал Мэт Ишбия в официальном заявлении клуба.