Амаре Стаудемайр об уходе из «Никс» в 2015-м: «Никто не хочет вникать в треугольное нападение. В раздевалке был раскол»

Амаре Стаудемайр рассказал, почему покинул «Никс» в 2015 году.

«Я решил, мне нужно отсюда выбираться. Мы выиграли примерно 17 матчей. Я не мог там оставаться. Никто не хочет вникать в треугольное нападение. Никто даже не пытался ничего слушать об этом. В раздевалке был раскол.

Ситуация с треугольным нападением не была виной Фила Джексона . Он пришел и сказал, что хочет сделать нам всем лучше и объяснить, как надо играть. Просто никто из игроков не купился на это. Так-то Фил – один из лучших тренеров всех времен.

Изначально я перебрался в Нью-Йорк, чтобы помочь оживить организацию, клуб. Нам это удалось.

Мне жаль, что не удалось завершить карьеру игроком «Финикса ». В последние два года я звонил в «Санз», но не получал положительного ответа. Мне не хотелось умолять их. Мое сердце было в двух местах, «Финиксе» и «Нью-Йорке ». В итоге завершил там, где мне были рады», – рассказал экс-игрок НБА .