«Финикс» просмотрит Мозеса Вуда
Мозес Вуд будет тренироваться с «Санз».
Форвард (25 лет, 203 см) отыграл 5 сезонов в NCAA и не был выбран на драфте-2024. В последнем сезоне в университете баскетболист набирал 11,9 очка и 4,5 подбора, реализовав 39,6% трехочковых бросков.
Вуд играл за «Атланту» в Летней лиге НБА, но не смог продемонстрировать свою эффективность, попав 6 из 21 броска из-за дуги.
Вуд, скорее всего, присоединится к фарм-клубу «Санз» в G-лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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