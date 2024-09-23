«Финикс» просмотрит Мозеса Вуда

Мозес Вуд будет тренироваться с «Санз».

Форвард (25 лет, 203 см) отыграл 5 сезонов в NCAA и не был выбран на драфте-2024. В последнем сезоне в университете баскетболист набирал 11,9 очка и 4,5 подбора, реализовав 39,6% трехочковых бросков.

Вуд играл за «Атланту» в Летней лиге НБА, но не смог продемонстрировать свою эффективность, попав 6 из 21 броска из-за дуги.

Вуд, скорее всего, присоединится к фарм-клубу «Санз» в G-лиге.