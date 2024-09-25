Джо Маззулла: «Мы хотим становиться чемпионами НБА в каждом сезоне»
Джо Маззулла рассказал о настрое «Селтикс» на следующий сезон.
В СМИ применительно к «Бостону» в последнее время нередко обсуждают, насколько сложно повторить победный результат в новом сезоне.
«Независимо от результата прошлого сезона, выиграли мы или проиграли, нашей задачей в новом розыгрыше все равно была бы победа в чемпионате. Мы хотим становиться чемпионами в каждом сезоне. Такова цель. К этому мы стремимся, это наш ориентир.
Ожидания именно такие, так что случившееся в прошлом никак не меняет наш настрой, когда мы оказываемся в зале. На сегодня самое главное – выиграть чемпионат», – заявил главный тренер «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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