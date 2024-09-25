Джо Маззулла: «Мы хотим становиться чемпионами НБА в каждом сезоне»

Джо Маззулла рассказал о настрое «Селтикс» на следующий сезон.

В СМИ применительно к «Бостону » в последнее время нередко обсуждают, насколько сложно повторить победный результат в новом сезоне.

«Независимо от результата прошлого сезона, выиграли мы или проиграли, нашей задачей в новом розыгрыше все равно была бы победа в чемпионате. Мы хотим становиться чемпионами в каждом сезоне. Такова цель. К этому мы стремимся, это наш ориентир.

Ожидания именно такие, так что случившееся в прошлом никак не меняет наш настрой, когда мы оказываемся в зале. На сегодня самое главное – выиграть чемпионат», – заявил главный тренер «Селтикс».