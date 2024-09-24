Джейсон Тейтум: «Мне понравились слова Маззуллы о том, что мы не защищаем титул, а идем за новым»

Джейсон Тейтум поддержал настрой главного тренера «Селтикс» Джо Маззуллы.

«Маззулла недавно выдал замечательную цитату. Он сказал, что мы ничего не собираемся защищать. Мы именно пойдем за новым титулом.

Не могу дождаться первого дня нового сезона, чтобы получить наши перстни и увидеть, как поднимается баннер. Но, честно говоря, после старта чемпионата мы должны оставить все это позади. Впереди новый сезон. Прошлый сезон остался в прошлом, нам удалось достичь особенного результата. Сейчас мы должны найти способ и стать лучше», – заявил форвард «Селтикс».