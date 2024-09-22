  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Юдонис Хаслем: «Трофей «Мистеру замку» означает, что тебе не нужна помощь, тебя никто не будет выцеливать в защите»
0

Юдонис Хаслем: «Трофей «Мистеру замку» означает, что тебе не нужна помощь, тебя никто не будет выцеливать в защите»

Юдонис Хаслем раскритиковал Руди Гобера.

«Трофей «Мистеру замку» сопровождается определенными ожиданиями. Если ты к этому не готов, не бери трофей. Он означает, что тебе не нужна какая-либо помощь. Что ты можешь защищаться против любого, будь то лучший игрок НБА или худший. Люди ожидают, что тебе не потребуется помогать в любой ситуации или условиях. Что ты не окажешься тем, кого выцеливают в защите.

Речь не идет конкретно о Руди Гобере. Речь о том, что баскетболист забирает трофей лучшему защищающемуся каждый год, и мы это накладывает определенную ответственность», – заявил бывший баскетболист в подкасте Шакила О’Нила.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Big Podcast with Shaq
logoШакил О′Нил
logoМиннесота
logoНБА
logoЮдонис Хаслем
logoРуди Гобер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О′Нил о том, почему он критикует Гобера и Симмонса: «Самая большая зарплата Карима – 3 миллиона долларов»
24вчера, 15:55
Шакил О’Нил о Гобере: «С учетом его игры скоро мы услышим, что баскетболистам переплачивают»
1420 сентября, 07:56
Тренер NCAA Дэйл Браун разработал для Шакила О’Нила программу тренировок в школе и отправил стипендию, когда она не помогла
18 сентября, 17:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джоэл Эмбиид стал 5-м баскетболистом НБА, который заработает более 500 миллионов долларов за карьеру
2сегодня, 05:17Фото
«Индиана» установила рекорд женской НБА по средней посещаемости домашних матчей и опередила несколько клубов мужской лиги
сегодня, 05:01
Дуайт Ховард заявил, что был лучше Патрика Юинга
2сегодня, 04:49Видео
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Енисей», «Самара» сыграет с «Уралмашем» и другие матчи
2сегодня, 04:03
Суперкубок Испании. 1/2 финала. 18 очков Кампаццо помогли «Реалу» победить «Барселону», «Мурсия» уступила «Уникахе»
2вчера, 21:30
Октавиус Эллис выбыл на несколько месяцев из-за травмы голеностопа
1вчера, 19:14
Стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. В первый игровой день ЦСКА обыграл УНИКС, «Зенит» уверенно победил МБА-МАИ
37вчера, 18:00
Эргин Атаман: «Многие игроки НБА наконец поняли, что Евролига – это турнир уровня НБА»
9вчера, 17:47
Шакил О′Нил: «У «Бостона» был самый легкий в истории путь к чемпионству»
17вчера, 17:28
Кендрик Перкинс: «Гризлис» войдут в тройку лучших на Западе»
9вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» примет «Црвену Звезду», КРКА сыграет с «Мегой»
19 минут назад
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» примет «Париж», «Виллербан» встретится с «Ле-Маном»
21 минуту назад
Легендарный комментатор «Финикса» Эл Маккой ушел из жизни в 91 год
сегодня, 04:26
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Милан» взял верх над «Венецией», «Виртус» был сильнее «Наполи»
вчера, 21:14
Турнир Павлоса Яннакопулоса. Панатинаикос» проиграл «Партизану», «Анадолу Эфес» разгромил «Маккаби Тель-Авив»
вчера, 21:02
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» дома крупно уступил «Бурку», «Страсбур» выиграл у «Шалона»
вчера, 20:35
Жоан Пеньярройя: «Из последних 22 очков «Реала» 14 были набраны с линии штрафных»
вчера, 20:20
Евгений Воронов: «Если будем играть все 40 минут так, как делали это до большого перерыва, то сможем противостоять любой команде»
вчера, 20:03
Адриатическая лига. «Игокеа» в гостях переиграла «Сплит», «Будучность» разгромила «Морнар Бар»
вчера, 19:55
Василий Карасев о поражении от «Зенита»: «Не хватило сил и опыта игры под таким прессингом»
вчера, 19:33