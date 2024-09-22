Юдонис Хаслем: «Трофей «Мистеру замку» означает, что тебе не нужна помощь, тебя никто не будет выцеливать в защите»

Юдонис Хаслем раскритиковал Руди Гобера.

«Трофей «Мистеру замку» сопровождается определенными ожиданиями. Если ты к этому не готов, не бери трофей. Он означает, что тебе не нужна какая-либо помощь. Что ты можешь защищаться против любого, будь то лучший игрок НБА или худший. Люди ожидают, что тебе не потребуется помогать в любой ситуации или условиях. Что ты не окажешься тем, кого выцеливают в защите.

Речь не идет конкретно о Руди Гобере . Речь о том, что баскетболист забирает трофей лучшему защищающемуся каждый год, и мы это накладывает определенную ответственность», – заявил бывший баскетболист в подкасте Шакила О’Нила .