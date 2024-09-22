Юдонис Хаслем: «Трофей «Мистеру замку» означает, что тебе не нужна помощь, тебя никто не будет выцеливать в защите»
Юдонис Хаслем раскритиковал Руди Гобера.
«Трофей «Мистеру замку» сопровождается определенными ожиданиями. Если ты к этому не готов, не бери трофей. Он означает, что тебе не нужна какая-либо помощь. Что ты можешь защищаться против любого, будь то лучший игрок НБА или худший. Люди ожидают, что тебе не потребуется помогать в любой ситуации или условиях. Что ты не окажешься тем, кого выцеливают в защите.
Речь не идет конкретно о Руди Гобере. Речь о том, что баскетболист забирает трофей лучшему защищающемуся каждый год, и мы это накладывает определенную ответственность», – заявил бывший баскетболист в подкасте Шакила О’Нила.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Big Podcast with Shaq
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости