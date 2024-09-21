Шакил О′Нил о том, почему он критикует Гобера и Симмонса: «Самая большая зарплата Карима – 3 миллиона долларов»
Шакил О′Нил объяснил, почему критикует Руди Гобера и Бена Симмонса.
«Люди думают, что это личное. Да, это личное для таких парней, как Дэвид Робинсон, который заработал всего 116 миллионов долларов, потрясающий игрок. Самая большая зарплата, которую Карим когда-либо получил – 3 миллиона долларов. Патрик Юинг заработал 112 миллионов.
Все, что я требую от бигмена – старание. Ты зарабатываешь 250 миллионов долларов, старайся! Это все, что я требую, Бен Симмонс, ты заработаешь 50 миллионов долларов в этом сезоне, старайся!» – заявил легендарный центровой.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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