Шакил О′Нил о том, почему он критикует Гобера и Симмонса: «Самая большая зарплата Карима – 3 миллиона долларов»

Шакил О′Нил объяснил, почему критикует Руди Гобера и Бена Симмонса.

«Люди думают, что это личное. Да, это личное для таких парней, как Дэвид Робинсон , который заработал всего 116 миллионов долларов, потрясающий игрок. Самая большая зарплата, которую Карим когда-либо получил – 3 миллиона долларов. Патрик Юинг заработал 112 миллионов.

Все, что я требую от бигмена – старание. Ты зарабатываешь 250 миллионов долларов, старайся! Это все, что я требую, Бен Симмонс , ты заработаешь 50 миллионов долларов в этом сезоне, старайся!» – заявил легендарный центровой.