Джей Джей Редик о работе в «Лейкерс»: «Мне повезло, но я это заслужил»

Джей Джей Редик считает, что заслужил шанс поработать главным тренером «Лейкерс».

«Я думаю, что существует небольшое заблуждение относительно идеи, что кто-то заслуживает чего-то или кто-то не заслуживает чего-то. В конечном счете, организация должна найти тренера, который идеально подходит для этой команды и организации, каким бы набором навыков он ни обладал.

Не было ни одной секунды, когда я не чувствовал бы крайней степени благодарности, и да, мне повезло. Мне повезло, что у меня появилась такая возможность, но я знаю, что я заслуживаю этой возможности. Не потому, что я провел семь лет в качестве ассистента тренера, а потому, что я трудился изо всех сил последние 32 года», – сказал новый главный тренер «Лейкерс ».