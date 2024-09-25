Джей Джей Редик о работе в «Лейкерс»: «Мне повезло, но я это заслужил»
Джей Джей Редик считает, что заслужил шанс поработать главным тренером «Лейкерс».
«Я думаю, что существует небольшое заблуждение относительно идеи, что кто-то заслуживает чего-то или кто-то не заслуживает чего-то. В конечном счете, организация должна найти тренера, который идеально подходит для этой команды и организации, каким бы набором навыков он ни обладал.
Не было ни одной секунды, когда я не чувствовал бы крайней степени благодарности, и да, мне повезло. Мне повезло, что у меня появилась такая возможность, но я знаю, что я заслуживаю этой возможности. Не потому, что я провел семь лет в качестве ассистента тренера, а потому, что я трудился изо всех сил последние 32 года», – сказал новый главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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