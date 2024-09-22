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Джо Лэйкоб продолжает надеяться заполучить Янниса Адетокумбо в «Голден Стэйт» в будущем (Сэм Амик)

В НБА следят за состоянием «Милуоки».

Инсайдер The Athletic Сэм Амик прокомментировал ситуацию.

«В лиге постоянно наблюдают, не развалятся ли «Бакс». Мы знаем, что Джо Лэйкоб уже давно питает надежду заполучить Янниса в «Уорриорз». Опять-таки Крис Миддлтон станет свободным агентом следующим летом. Думаю, что ситуацию с Адетокумбо стоит отслеживать», – рассудил репортер.

Звездный форвард связан контрактными обязательствами с «Милуоки» до 2027 года. У игрока есть опция на сезон-2027/28.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoГолден Стэйт
logoМилуоки
logoНБА
Джо Лэйкоб
logoКрис Миддлтон
logoЯннис Адетокумбо
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