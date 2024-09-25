Ассистент генменеджера «Бакс»: «Агент Лилларда сказал, что Дэйм хочет побеждать и играть с Яннисом»
Милт Ньютон рассказал детали перехода Дэмиана Лилларда в «Милуоки».
«Когда у нас появилась возможность заполучить Дэйма, мы поговорили с Аароном Гудвином, его агентом. Все думали, что Дэйм уйдет в «Майами», но Аарон сказал: «Дэйм хочет побеждать и хочет играть с Яннисом. Ребята, вас это интересует?»
Конечно, нас это интересовало. Поэтому мы начали вести переговоры с «Портлендом», и когда они сказали нам, что потребуется для сделки, мы подумали: «Ого, это много». Но мы получали игрока из Топ-75 в истории баскетбола», – сказал ассистент генерального менеджера «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Милуоки»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости