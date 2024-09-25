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Ассистент генменеджера «Бакс»: «Агент Лилларда сказал, что Дэйм хочет побеждать и играть с Яннисом»

Милт Ньютон рассказал детали перехода Дэмиана Лилларда в «Милуоки».

«Когда у нас появилась возможность заполучить Дэйма, мы поговорили с Аароном Гудвином, его агентом. Все думали, что Дэйм уйдет в «Майами», но Аарон сказал: «Дэйм хочет побеждать и хочет играть с Яннисом. Ребята, вас это интересует?»

Конечно, нас это интересовало. Поэтому мы начали вести переговоры с «Портлендом», и когда они сказали нам, что потребуется для сделки, мы подумали: «Ого, это много». Но мы получали игрока из Топ-75 в истории баскетбола», – сказал ассистент генерального менеджера «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Милуоки»
logoМилуоки
logoПортленд
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
logoЯннис Адетокумбо
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