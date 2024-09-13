Гилберт Аренас: «Защиту Дэмиана Лилларда рассматривают через сравнение с Дрю Холидэем. Разве это его вина?»

Гилберт Аренас прокомментировал защиту Дэмиана Лилларда.

«Защиту Дэмиана Лилларда рассматривают через сравнение с Дрю Холидэем . Но у Холидэя навыки высшего мирового уровня, которые позволили Яннису выглядеть хорошим защитником и Бруку Лопесу . Лопес вообще не подбирал на своей половине. Убрали Холидэя, и эти два оборонительные гиганта стали выглядеть чудовищно. Дрю не только защищался на мяче, но и связывал всю защиту в одно целое. Опекал своего игрока и следил за всеми остальными. Страховал, перекрывал траектории проходов и пасов.

Именно он заставлял команду отлично выглядеть в обороне. Вместо него вы ставите Дэйма. Но он не будет делать то же самое, так что все начинают выглядеть плохо. Разве это его вина? Нет», – заключил бывший баскетболист.