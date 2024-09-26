«Все еще прежний старый Терри». Терри Розир готов к тренировочному лагерю «Майами»

Терри Розиру разрешены тренировки 5 на 5.

«Я все еще прежний старый Терри , когда играю. То, что произошло, не повлияет на мой стиль. Буду играть как прежде. Чувствую себя самим собой, отличное ощущение.

Войти в ритм, а затем прекратить соревноваться и пропустить плей-офф было ужасно. Я боялся, что это конец карьеры. Но мне повезло с моим телом, я смог восстановиться. Возвращаюсь к планам на сезон и приступаю к работе», – заявил защитник «Хит».

У Розира остались 2 сезона по текущему контракту с «Майами ». В этом году защитник заработает 24,9 миллиона долларов.

Перед травмой шеи Розир провел удачный отрезок, набирая 18,8 очка при 50% точности из-за дуги в 10 матчах.