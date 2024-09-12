Никола Йович: «Почти полностью здоров»
Никола Йович уверен, что полностью восстановится к сезону НБА.
«Я бы сказал, что почти полностью здоров. Конечно, есть небольшая связка, которая все еще не на 100 процентов в порядке. Мне сказали, что это займет немного больше времени, но это не должно быть проблемой. В принципе, я здоров на 100 процентов.
Это было не просто обычное растяжение связок голеностопного сустава, это был небольшой перелом. Мне сделали МРТ и все такое. В сборной Сербии не были уверены, смогу ли я сыграть на Олимпиаде. Но моей главной целью было просто быть там, быть с командой и помогать ей, чем смогу», – рассказал сербский форвард «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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